Сеул готов смягчить санкции против КНДР на время Олимпиады

Представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док сообщил, что Сеул может смягчить санкций в отношении Пхеньяна для участия северокорейской делегации в Олимпиаде.

По его словам, Сеул проконсультируется по этому вопросу с санкционным комитетом Совбеза ООН, Вашингтоном и «другими заинтересованными странами». Южная Корея соблюдает международные меры давления на Пхеньян, подчеркнул Но Гю Док.

Во вторник, 9 января, в ходе переговоров Сеула и Пхеньяна северокорейская делегация заявила о намерении отправить музыкантов, болельщиков и журналистов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.