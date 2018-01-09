Минфин Франции придумал лазейку для налаживания сотрудничества с РФ в обход санкций

Глава Министерства экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в условиях санкционного режима в отношении России имеется «пространство для маневра».

В интервью газете «Ведомости» он сказал, что являясь одной из ключевых стран Евросоюза, Франция полностью придерживается решений, принятых на европейском уровне, в том числе и следует политике антироссийских санкций. По его словам, возможностей обойти этот политический механизм нет, но в рамках этого механизма имеется пространство для маневра, которое можно использовать для экономического сотрудничества.

Ле Мэр напомнил, что ранее Россия уже снимала часть наложенных в 2013 году ограничений на французскую продукцию. Например, закупала картофель, и это, по мнению министра, «имело положительный эффект».

Глава французского минфина также прокомментировал российскую политику импортозамещения. «Импортозамещение, — заявил министр, — может быть ответом на санкции, но лично мне кажется, что для долгосрочного решения проблемы сельскохозяйственную сферу нужно качественно улучшать. Сотрудничество с Францией могло бы быть хорошим вариантом для этого».