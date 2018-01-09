СМИ: Ракета «Ангара» может стать крылатой и многоразовой

Ракета «Ангара» производства России в скором времени станет многоразовой.

Как пишут «Известия», Центр имени Хруничева совместно с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева занимается данной разработкой. Ожидается, что легкую версию ракеты оснастят складывающимися крыльями.

Также издание отмечает, что рассматриваются варианты возвращения первой ступени, в частности, с помощью собственных двигателей, как на ракете США Falcon 9, или посадки на парашюте. Разработка ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и российского правительства.