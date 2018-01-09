Спецподразделения для борьбы с беспилотниками появятся в Росгвардии

Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Меликов сообщил, что ведомство планирует создать спецподразделения для борьбы с беспилотникам.

По его словам, Росгвардия рассматривает варианты создания групп для тестирования экспериментальных образцов техники, ликвидирующей беспилотные летательные аппараты. Военнослужащие ведомства изучают этот вопрос вместе с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности и ФСО РФ.

Сергей Меликов добавил, что специальное оборудование по борьбе с беспилотниками пригодится в объектах государственной важности. Речь идет об атомных станциях.