Под Омском отчим спас троих детей от пожара и погиб, спасая жену

Супруги погибли при пожаре в частном доме в Омске. Детей удалось спасти.

Отчим вынес несовершеннолетних детей из горящего дома, но погиб, вернувшись за супругой. Дети получили незначительные ожоги. Об этом сообщает СКР по региону.

Трагедия произошла накануне утром в населенном пункте Валуевка Тюкалинского района Омской области. Мужчина успел спасти 15-летнего мальчика и 10-летних братьев-близнецов. Сейчас они находятся под присмотром врачей, у них незначительные ожоги. 34-летние супруги погибли. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного оборудования — дом отапливался дровами. По факту инцидента проводится проверка.