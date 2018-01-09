Автоэксперты назвали десятку самых непопулярных в РФ новинок 2017 года

На сайте портала Innov опубликован список самых маловостребованных новинок автомобильного рынка России в 2017 году. Антилидером продаж стал минивэн Chrysler Pacifica — дилеры продали всего два таких автомобиля.

Также одной из самых неинтересных для российских покупателей моделей оказался китайский кроссовер Besturn X80. В прошедшем году было продано всего 327 машин.

Девятое место в антирейтинге занял Foton Savana. В 2017 году на данный автомобиль нашлось всего 267 покупателей. Во второй пятерке также расположились гибридный Toyota Prius, Lifan Murman, Haval H6 Coupe.

Непопулярность Toyota Prius весьма неожиданна, так как автомобили под брендом Toyota всегда пользовались достаточно хорошей репутацией у россиян. Видимо, это объясняется высокой стоимостью гибрида.

В первую пятерку антирейтинга вошли Peugeot 2008 ( продано 28 машин), SsangYong Tivoli (43 машины), Geely Emgrand GT (34 машины) и Infiniti Q60 (48 машин).