СМИ назвали группировку, причастную к атаке на Хмеймим

Эксперты сообщили, что атаковать российские военные базы «Тартус» и «Хмеймим» в Сирии могли террористы группировки «Ахрар аш-Шам».

Как пишет «Коммерсантъ», именно представители «Ахрар аш-Шам» могли совершить неудавшуюся атаку на военные объекты РФ в Сирии в ночь с 5 на 6 января при помощи дронов. Отмечается, что «Ахрар аш-Шам» активно действует в некоторых провинциях страны.

Группировка «Ахрар аш-Шам» образовалась после раскола террористов «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена в РФ), а теперь перешла в ряды «Свободной сирийской армии», желая избавиться от радикальной окраски и получить поддержку западных стран, назвав себя «умеренной оппозицией». Ранее Минобороны РФ заявило, что террористы могут нанести удар в любой стране при помощи беспилотников.