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11:11   9 Января 2018
Весь мир
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Kia презентует новый электрический кроссовер Niro EV в Лас-Вегасе

Kia презентует новый электрический кроссовер Niro EV в Лас-Вегасе

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентует прототип электрического кроссовера Niro EV на международной выставке электроники International CES 2018 в Лас-Вегасе.

Компания Kia не предоставила какой-либо информации о кроссовере, но обнародовала несколько тизеров. По фотографиям видно, что у электромобиля вместо решетки радиатора установят панель из светодиодов. Также Kia Niro EV оснастят системой освещения с подвижной графикой и интерфейсом взаимодействия водителя и кроссовера.

Автор: Тоня Краснова
#весь мир #кроссовер #лас-вегас #kia
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