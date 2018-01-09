Kia презентует новый электрический кроссовер Niro EV в Лас-Вегасе

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентует прототип электрического кроссовера Niro EV на международной выставке электроники International CES 2018 в Лас-Вегасе.

Компания Kia не предоставила какой-либо информации о кроссовере, но обнародовала несколько тизеров. По фотографиям видно, что у электромобиля вместо решетки радиатора установят панель из светодиодов. Также Kia Niro EV оснастят системой освещения с подвижной графикой и интерфейсом взаимодействия водителя и кроссовера.