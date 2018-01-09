Kia презентует новый электрический кроссовер Niro EV в Лас-Вегасе
Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia презентует прототип электрического кроссовера Niro EV на международной выставке электроники International CES 2018 в Лас-Вегасе.
Компания Kia не предоставила какой-либо информации о кроссовере, но обнародовала несколько тизеров. По фотографиям видно, что у электромобиля вместо решетки радиатора установят панель из светодиодов. Также Kia Niro EV оснастят системой освещения с подвижной графикой и интерфейсом взаимодействия водителя и кроссовера.
#Kia Niro : l’#électrique pour 2018 avec 383 km d’autonomie (+ photos) >> https://t.co/hZioXa5m8t pic.twitter.com/PKhU6eUHFF https://t.co/v20tfVJn1S #Guglielminad— David Guglielmina (@GuglielminaD) January 9, 2018