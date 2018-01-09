Госдума надеется на успешные переговоры КНДР и Южной Кореи

В Госдуме сообщили, что вероятность переговоров обнадеживает. Депутаты внимательно наблюдают за происходящим.

Член думского комитета по международным делам Антон Морозов от ЛДПР сообщил, что надеется на продуктивные переговоры Сеула и Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом политик рассказал РИА Новости.

По данным агентства Yonhap News с межкорейских переговоров на высшем уровне, Южная Корея предложила КНДР как можно скорее восстановить диалог по разрешению ядерной проблемы.

Депутат Морозов назвал ситуацию обнадеживающей и отметил, что такой поворот событий был ожидаем. Рано или поздно стороны сели бы за стол переговоров, — уверен он. По его словам, это единственный путь мирного урегулирования сложившейся ситуации.