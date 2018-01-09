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10:47   9 Января 2018
Весь мир
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СМИ: Экс-кандидат в президенты США перенес операцию из-за рака

СМИ: Экс-кандидат в президенты США перенес операцию из-за рака

Телеканал CNN сообщает о том, что у бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни врачи обнаружили онкологическое заболевание.

Источники телеканала отмечают, что рак предстательной железы у Ромни нашли летом 2017 года, после чего его прооперировали. Операция состоялась в госпитале UC Irvine в Калифорнии, политика оперировал врач Томас Ахлеринг. Источник CNN сообщает, что сейчас Митт Ромни чувствует себя нормально, врачи дают ему хорошие прогнозы, и успешно вылечили политика.

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #весь мир #митт ромни
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