СМИ: Экс-кандидат в президенты США перенес операцию из-за рака

Телеканал CNN сообщает о том, что у бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни врачи обнаружили онкологическое заболевание.

Источники телеканала отмечают, что рак предстательной железы у Ромни нашли летом 2017 года, после чего его прооперировали. Операция состоялась в госпитале UC Irvine в Калифорнии, политика оперировал врач Томас Ахлеринг. Источник CNN сообщает, что сейчас Митт Ромни чувствует себя нормально, врачи дают ему хорошие прогнозы, и успешно вылечили политика.