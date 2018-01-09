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10:43   9 Января 2018
Весь мир
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Российские военные подготовили еще 93 сирийских сапера

Российские военные подготовили еще 93 сирийских сапера

Российские военнослужащие продолжают обучать сирийских саперов. Очередной курс закончили 93 специалиста.

Подготовка саперов для разминирования освобожденных от боевиков районов Сирии прошла в рамках специальной программы ускоренного обучения. На торжественной церемонии выпуска курсантов при Международном противоминном центре наградили 93 специалиста. Об этом пишет ТАСС.

Благодаря уникальной экспресс-программе обучения сирийские военные за один месяц научились расчищать территорию от взрывоопасных предметов. По словам главы филиала Международного противоминного центра гвардии подполковника Михаила Багрова, обучение включало теоретическую и практическую части. В частности, военные учились искать, обнаруживать и уничтожать взрывоопасные вещества и боеприпасы.

Полученные знания солдаты будут применять на практике. Отмечается, что всего российские саперы подготовили порядка 900 специалистов в Сирии.

 

Автор: Александра Гегельская
#сирия #обучение #саперы #российские военные
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