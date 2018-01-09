Российские военные подготовили еще 93 сирийских сапера

Российские военнослужащие продолжают обучать сирийских саперов. Очередной курс закончили 93 специалиста.

Подготовка саперов для разминирования освобожденных от боевиков районов Сирии прошла в рамках специальной программы ускоренного обучения. На торжественной церемонии выпуска курсантов при Международном противоминном центре наградили 93 специалиста. Об этом пишет ТАСС.

Благодаря уникальной экспресс-программе обучения сирийские военные за один месяц научились расчищать территорию от взрывоопасных предметов. По словам главы филиала Международного противоминного центра гвардии подполковника Михаила Багрова, обучение включало теоретическую и практическую части. В частности, военные учились искать, обнаруживать и уничтожать взрывоопасные вещества и боеприпасы.

Полученные знания солдаты будут применять на практике. Отмечается, что всего российские саперы подготовили порядка 900 специалистов в Сирии.