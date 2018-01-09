Первую партию газа с «Ямал СПГ» отправили в США — СМИ

Танкер Gaselys, перевозящий природный газ французской компании Engie, направился из британского порта Isle of Grain в американский Everett, расположенный рядом с Бостоном.

По информации газеты «Коммерсантъ», Gaselys загрузили в Isle of Grain после того, как там разгрузился газовый танкер «Кристоф де Маржери», разработанный для проекта «Ямал СПГ» и перевозивший российский сжиженный природный газ. Источник издания уточнил, что Gaselys транспортировал в Соединенные Штаты газ из РФ.

Сделку заключили, потому что на восточном побережье США ухудшилась погода и выросли цены на газ до шести тысяч долларов за тысячу кубометров. Поставлять российский сжиженный природный газ с Ямала в США постоянно не будут.