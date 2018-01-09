Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков
Министерство обороны РФ накануне предупредило, что террористы способны нанести удар по любой стране с помощью беспилотных летательных аппаратов.
В ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку боевиков на свои сирийские авиабазы: террористы направили 10 беспилотников на Хмеймим, еще три — на Тартус. Шесть из них удалось нейтрализовать, перехватив управление, еще семь сбили зенитчики.
Военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск в 2007-2009 годах Сергей Хатылев рассказал ИА «Политика сегодня» о средствах борьбы с такими аппаратами и эффективности использования имеющегося у Вооруженных сил РФ арсенала.
По словам Хатылева, вопрос противодействия беспилотникам изучался последние десятилетия, после того, как их впервые применили во время конфликта между Египтом и Израилем в 1960-х- начале 70-х годов.
«На сегодня у нас существуют силы и средства противовоздушной обороны, зенитной артиллерии, огневых средств других родов и видов войск, которые могут быть использованы для уничтожения дронов. Например, зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь -С1». Он имеет инфракрасный обнаружитель, его станции разведки работают в миллиметровом и сантиметровом диапазонах, оснащен зенитно-пушечным и зенитно-ракетным оружием. Модернизированная версия комплекса получит более современную аппаратуру, более эффективное пушечное и ракетное оружие», — рассказал Сергей Хатылев.
Эксперт отметил, что эффективны в борьбе с беспилотниками и ЗПРК «Тунгуска-М», «ТОР- М2», которые могут поражать цели на низких высотах. Кроме того, в распоряжении российской армии есть такие же дроны, способные уничтожать аналогичные модели противника. По мнению Хатылева, эффективность использования имеющегося арсенала будет зависеть от комплексной работы.
«В первую очередь, должна работать разведка — политическая и стратегическая, каждая на своем рубеже. Во-вторых, нужна тренировка, подготовка боевых расчетов», — считает эксперт.
Он добавил, что необходимо вновь воссоздать систему воздушного визуального наблюдения, когда на посту находится человек, поскольку технические средства не всегда могут обнаружить дрон из-за рельефа местности. Возможно, есть смысл организовать отдельную группу по противодействию беспилотным летательным аппаратам, но лишь на время изучения методов действий противника, чтобы получить боевой опыт, выработать тактику действий.
«У нас есть силы и средства, которые могут бороться с разными типами воздушных целей. Сейчас разрабатывается оружие, способное поражать гиперзвуковые цели, которые движутся на скорости более четырех тысяч метров в секунду. Но нужен комплексный подход к борьбе», — заключил эксперт.