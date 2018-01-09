Найти и уничтожить: эксперт рассказал, как Россия может защититься от дронов боевиков

Министерство обороны РФ накануне предупредило, что террористы способны нанести удар по любой стране с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку боевиков на свои сирийские авиабазы: террористы направили 10 беспилотников на Хмеймим, еще три — на Тартус. Шесть из них удалось нейтрализовать, перехватив управление, еще семь сбили зенитчики.

Военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск в 2007-2009 годах Сергей Хатылев рассказал ИА «Политика сегодня» о средствах борьбы с такими аппаратами и эффективности использования имеющегося у Вооруженных сил РФ арсенала.

По словам Хатылева, вопрос противодействия беспилотникам изучался последние десятилетия, после того, как их впервые применили во время конфликта между Египтом и Израилем в 1960-х- начале 70-х годов.

«На сегодня у нас существуют силы и средства противовоздушной обороны, зенитной артиллерии, огневых средств других родов и видов войск, которые могут быть использованы для уничтожения дронов. Например, зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь -С1». Он имеет инфракрасный обнаружитель, его станции разведки работают в миллиметровом и сантиметровом диапазонах, оснащен зенитно-пушечным и зенитно-ракетным оружием. Модернизированная версия комплекса получит более современную аппаратуру, более эффективное пушечное и ракетное оружие», — рассказал Сергей Хатылев.

Эксперт отметил, что эффективны в борьбе с беспилотниками и ЗПРК «Тунгуска-М», «ТОР- М2», которые могут поражать цели на низких высотах. Кроме того, в распоряжении российской армии есть такие же дроны, способные уничтожать аналогичные модели противника. По мнению Хатылева, эффективность использования имеющегося арсенала будет зависеть от комплексной работы.

«В первую очередь, должна работать разведка — политическая и стратегическая, каждая на своем рубеже. Во-вторых, нужна тренировка, подготовка боевых расчетов», — считает эксперт.

Он добавил, что необходимо вновь воссоздать систему воздушного визуального наблюдения, когда на посту находится человек, поскольку технические средства не всегда могут обнаружить дрон из-за рельефа местности. Возможно, есть смысл организовать отдельную группу по противодействию беспилотным летательным аппаратам, но лишь на время изучения методов действий противника, чтобы получить боевой опыт, выработать тактику действий.