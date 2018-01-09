В сети появилось видео аварии под Челябинском, где ребенок вылетел через лобовое стекло

В соцсети «ВКонтакте» появились кадры момента аварии в Челябинской области, где мальчик вылетел на обочину из лобового окна после столкновения с машиной.

Как пишут пользователи, автомобиль Daewoo Matiz вылетел на «встречку» и столкнулся с ВАЗ-2115. В результате маленький пассажир авто вылетел из машины через переднее стекло. Сообщается, что мальчик сломал нос, его мать также получила травмы. Отмечается, что авария случилась на трассе Пласт — Варламово.