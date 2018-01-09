Чиновник Минюста США снят с поста за встречу с авторами досье на Трампа

Американский чиновник очередной раз был снят с поста. Ранее его понизили за утаивание информации.

Сотрудник министерства юстиции Соединенных Штатов Брюс Ор уволен за встречу с авторами скандального досье на главу государства Дональда Трампа. Об этом передает телеканал Fox News.

По данным телеканала, Брюс Ор снят с поста руководителя Целевой группы по организованной преступности и контролю за наркотрафиком. Минюст также может удовлетворить просьбу комитета по разведке палаты представителей американского Конгресса допросить конгрессмена. Планируется, что это произойдет 17 января.

На данный момент неизвестно, какую должность займет чиновник после кадровых перестановок, однако он точно останется в структуре Минюста. Ранее Ора понизили в должности после данных о том, что он скрыл информацию о своих встречах с авторами досье с компроматом на Трампа. Кроме того, супруга госслужащего работала в компании Fusion GPS, которая собрала компрометирующие материалы.