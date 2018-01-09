Жильцы петербургского дома обнаружили тело мужчины в парадной

Сотрудников правоохранительных органов вызвали на Никольскую площадь в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 8 января.

Источник ИА «Политика сегодня» сообщил, что жильцы дома обнаружили тело неизвестного. Мужчина сидел на стуле в парадной. Правоохранители уточнили, что на вид мужчине было 35 лет. Он сидел в черной куртке, серых джинсах и коричневых ботинках.

Тело направили в первый морг, где специалисты выяснят причины смерти мужчины. Признаков насильственной смерти нет. Полицейские опрашивают жильцов дома и выясняют обстоятельства случившегося.