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10:04   9 Января 2018
Россия
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Минобороны: Террористы могут нанести удар в любой стране при помощи дронов

Минобороны: Террористы могут нанести удар в любой стране при помощи дронов

Министерство обороны России сообщает о том, что боевики могут нанести удар при помощи дронов в любой стране.

В ведомстве подчеркнули, что террористы имеют технологии, которые позволяют совершать теракты при помощи беспилотников в любой стране. По данным Минобороны, дроны террористов имеют сервоприводы управления рулями высоты и барометрическими датчиками, а в самодельных взрывных устройствах боевиков, которые они прикрепляют к дронам, есть взрыватели производства других государств.

Министерство отмечает, что сейчас устанавливаются каналы поставки террористам дронов и технологий, но уже точно известно, что они имеют иностранное происхождение. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что страна, которая производит аппараты, имеет большие возможности по обеспечению спутниковой навигации и сбором самодельной взрывчатки.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #террористы #весь мир #минобороны рф
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