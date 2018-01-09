Минобороны: Террористы могут нанести удар в любой стране при помощи дронов

Министерство обороны России сообщает о том, что боевики могут нанести удар при помощи дронов в любой стране.

В ведомстве подчеркнули, что террористы имеют технологии, которые позволяют совершать теракты при помощи беспилотников в любой стране. По данным Минобороны, дроны террористов имеют сервоприводы управления рулями высоты и барометрическими датчиками, а в самодельных взрывных устройствах боевиков, которые они прикрепляют к дронам, есть взрыватели производства других государств.

Министерство отмечает, что сейчас устанавливаются каналы поставки террористам дронов и технологий, но уже точно известно, что они имеют иностранное происхождение. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что страна, которая производит аппараты, имеет большие возможности по обеспечению спутниковой навигации и сбором самодельной взрывчатки.