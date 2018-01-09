Жительница Москвы обстреляла автомобили из пневматики

Источник РИА Новости в полиции сообщает, что в Москве задержана женщина, которая стреляла по людям и машинам из пневматического пистолета.

ЧП произошло утром в минувший понедельник, 8 января. В полицию поступил звонок о том, что на улице Литвина-Седого в автомобиле сидит женщина и стреляет по машинам и мимо идущим людям. Вскоре виновницу ЧП задержали.

Полиция установила, что женщина повредила четыре машины. В данный момент все собственники пострадавших авто написали заявления в полицию, ведется проверка.