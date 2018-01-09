МЧС предупреждает петербуржцев о гололеде в начале рабочей недели

В первую рабочую неделю после праздников в Петербурге ожидается оттепель. Температура воздуха поднимется до 0°C.

В ночь с понедельника на вторник температура воздуха составит до -6°C, к утру температура начнет повышаться. В связи с чем, 9 января ожидается гололедица. Соответствующий прогноз опубликован Северо-Западным гидрометцентром.

День начнется без осадков, во второй половине дня пройдет слабый мокрый снег. Ветер умеренный — с северо-запада и запада. Днем потеплеет до 0°C. Атмосферное давление незначительно повысится к концу дня. Температура воздуха будет постепенно понижаться до четверга и опуститься до -3°C.

МЧС предупреждает автовладельцев и пешеходов быть внимательнее на дорогах.