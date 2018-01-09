Жителя Владивостока осудили за оборот контрафактного алкоголя на 34 млн рублей

Суд вынес обвинительный вердикт. Мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима.

Жителя Владивостока обвинили в незаконном обороте 150 тысяч литров контрафактного алкоголя. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Об этом подтверждает УМВД России по Приморскому краю.

Согласно материалам дела, мужчина регулярно перевозил партии алкоголя без соответствующих документов и сертификатов. Полиция обнаружила 16 контейнеров спиртных напитков с поддельными акцизами. Всего изъято свыше 150 тысяч литров алкоголя общей стоимостью более 34 миллионов рублей.

Следствие установило, что акцизные марки на емкостях были изготовлены кустарным способом, а состав не соответствует нормам ГОСТа. В отношении соучастников дела также заведены отдельные уголовные дела.