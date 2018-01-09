Демонстрационная команда по тхэквондо может отправиться на ОИ-2018 от КНДР
Заместитель министра по объединению КНДР и Южной Кореи Чхун Хэ Сун заявил, что власти Северной Кореи могут отправить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан демонстрационную команду по тхэквондо.
Как пишет Agence France Presse, возможность участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде допустил Ким Чен Ын. Замминистра отметил, что в Сеуле данную идею восприняли положительно и одобрили ее. Кроме того, в делегацию из КНДР войдут члены Национального олимпийского комитета, спортсмены, болельщики и репортеры.
Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля. Ранее стало известно, что власти Южной Кореи предложили КНДР провести встречи разделенных семей к середине февраля.