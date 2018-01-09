Житель ХМАО погиб, катаясь на пристегнутом к автомобилю тюбинге

Региональная полиция сообщает, что в Ханты-Мансийском автономном округе погиб мужчина, который катался на «бублике», пристегнувшись к авто.

ЧП произошло вечером в минувший понедельник, 8 января, в Когалыме. За рулем авто находилась девушка, которая везла на гибкой сцепке снегокат и надувной тюбинг для катания с горок. Когда машина ехала по дороге, тюбинг выкатился на «встречку», где в него врезался автомобиль.

В «бублике» находились два молодых человека, оба пострадали, позднее один из них умер в больнице. В данный момент полиция проводит проверку в отношении девушки-водителя. Уже известно, что в момент ДТП она была трезвой.