Три человека пострадали при столкновении шести машин в Омске

В Омске в ДТП с шестью авто пострадали три человека, сообщает полиция.

Авария случилась утром во вторник, 9 января, на улице Лукашевича около «Арены-Омск». В одном месте столкнулись ВАЗ-2112, Mazda-3, Toyota Fielder и Nissan Teana. На этом же месте врезались друг в друга еще две машины.

В результате массовой аварии госпитализировали трех человек. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия, так как ночью в регионе выпало много снега.