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8:21   9 Января 2018
Весь мир
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Власти Южной Кореи предложили КНДР провести встречи разделенных семей к Новому году

Власти Южной Кореи предложили КНДР провести встречи разделенных семей к Новому году

Информагентство Ренхап сообщает, что власти Сеула выступили с предложением для Пхеньяна о проведении встреч разделенных семей.

Сообщается, что делегация Южной Кореи высказалась об этом в ходе переговоров с Северной Кореей. Ожидается, что встречи разобщенных в результате национального раскола родственников могут быть приурочены к Новому году, который по лунному календарю отмечается 15 февраля. Кроме того, стороны могут возобновить переговоры по линии обществ Красного Креста.

Автор: Ольга Воскресенская
#кндр #политика #южная корея #весь мир
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