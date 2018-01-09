Власти Южной Кореи предложили КНДР провести встречи разделенных семей к Новому году

Информагентство Ренхап сообщает, что власти Сеула выступили с предложением для Пхеньяна о проведении встреч разделенных семей.

Сообщается, что делегация Южной Кореи высказалась об этом в ходе переговоров с Северной Кореей. Ожидается, что встречи разобщенных в результате национального раскола родственников могут быть приурочены к Новому году, который по лунному календарю отмечается 15 февраля. Кроме того, стороны могут возобновить переговоры по линии обществ Красного Креста.