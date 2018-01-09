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8:10   9 Января 2018
Ближнее зарубежье
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В Совфеде прокомментировали прибытие ракетного эсминца США в порт Одессы

В Совфеде прокомментировали прибытие ракетного эсминца США в порт Одессы

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал данные о том, что ракетный эсминец США «Карни» прибыл в одесский порт.

По словам Клинцевича, данная ситуация находится на контроле и любые случайности исключены. Сенатор также подчеркнул, что для РФ прибытие американского эсминца в украинский порт не представляет опасности. Клинцевич отметил, что данный маневр сделан для того, чтобы вывести Россию из себя, а цель визита эсминца выглядит вызывающе. Кроме того, сенатор отметил, что не понимает, зачем данные действия нужны американским властям, ведь дальше ухудшать отношения с Россией уже некуда.

Утром в минувший понедельник, 8 января, в порту Одессы пришвартовался американский военный корабль Carney DDG-64. В качестве целей визита названо укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #одесса #эсминец #клинцевич #политика #весь мир
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