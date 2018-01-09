Обувные фабрики Новосибирской области проверяют после пожара с 10 погибшими

В городе Искитим Новосибирской области ведутся проверки обувных фабрик после ЧП с 10 погибшими на одном из предприятий.

В минувший четверг, 4 января, в поселке Чернореченском случился пожар, в котором погибли 10 человек, кроме того, два человека пострадали. Среди погибших есть граждане Кыргызстана и КНР. В МЧС отметили, что ангар, в котором случился пожар, не предназначался для размещения в нем производства обуви.

В данный момент прокуратура, полиция, инспекция по труду и МЧС организовали комиссию из специалистов, которым предстоит провести проверку всех обувных фабрик на территории города и района.