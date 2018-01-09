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 Белый дом: Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

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 Белый дом: Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

Белый дом: Трамп не будет проходить осмотр у психиатра
7:56   9 Января 2018
Весь мир
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Белый дом: Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

Белый дом: Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

Ежегодный осмотр американского лидера Дональда Трампа не будет включать психиатрическую оценку здоровья. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Как сообщает газета Hill, Гидли отрицательно ответил на вопрос о том, включен ли психиатр в программу регулярного медицинского осмотра. Представитель администрации президента США отметил, что у Трампа «острый ум» и он является «рабочей лощадью». Он также подчеркнул, что лидер требует от сотрудников такого же.

Медосмотр президента провели врачи в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Отчет представит общественности контр-адмирал Ронни Джексон.

Ранее Трамп заявил, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум. Также он отметил, что его можно назвать не просто «умным», но и «гениальным».

Автор: Олег Королев
#трамп #белый дом #психиатр #медосмотр
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