В МЧС рассказали, откуда в Москву и Подмосковье идет запах сероводорода

Пресс-служба МЧС сообщает о том, что жители столицы и Московской области вновь стали жаловаться на сильный запах сероводорода, пишет ТАСС.

По сообщению ведомства, в течение понедельника, 8 января, поступило пять сообщений, на каждое из них была проведена проверка. Все проверки показали, что допустимые значения концентрации вредных примесей в воздухе не найдены. При этом в МЧС отметили, что посторонний запах распространяется с подмосковного полигона «Кучино» в Балашихе, где происходит дегазация и пробурено 55 скважин.

Кроме того, в МЧС заявили, что в течение вторника, 9 января, в Москве и Подмосковье метеоусловия не приведут к ухудшению экологической обстановки. Мониторинг ведется с 56 постов МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.