В ДТП на юго-востоке Таиланда погиб россиянин

В результате аварии на туристическом курорте Паттайя погибли три человека, включая туриста из России. Об этом сообщает местный портал Nation со ссылкой на представителя местной полиции.

Как отмечается, 22-летний Александр Захаров и местная жительница ехали на мотоцикле. По словам свидетелей инцидента, россиянин и девушка ехали на большой скорости, гражданка Таиланда сидела сзади.

В какой-то момент мотоцикл сбил 20-летнего молодого человека из Южной Кореи. Все трое погибли на месте инцидента.

В минувшую пятницу сообщалось, что 42-летний россиянин и его 16-летняя дочь тяжело пострадали при падении с балкона в Паттайе. По данным полиции, туристы сидели на краю и случайно упали вниз.