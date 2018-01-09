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7:11   9 Января 2018
Весь мир
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Ученые нашли путь изучения четырехмерного пространства

Ученые нашли путь изучения четырехмерного пространства

На сайте Nature опубликованы результаты исследования группы ученых, которые приблизились к пониманию четвертого измерения.

Так, эксперты из Израиля, Швейцарии и Соединенных Штатов установили, что если трехмерные объекты отбрасывают двухмерные тени, то четырехмерные должны отбрасывать трехмерные тени, даже если сами такие предметы нельзя представить. Ученые из Европы провели эксперименты, в рамках которых доводили температуру атомов до абсолютного нуля, остановив движение электронов, после чего атомы были помещены в двухмерные структуры. При помощи лазеров было восстановлено движение.

Вместе с тем исследователи из США сымитировали электрическое поле на заряженных частицах, проведя лазерный луч через стеклянный блок. Обеим командам ученых удалось создать квантовый эффект Холла, то есть феномен проводимости двухмерного газа на низких температурах при сильных магнитных полях. Таким образом эксперты установили, что можно изучать четырехмерное пространство не на бумаге, а при помощи подобных экспериментов.

Автор: Ольга Воскресенская
#наука #общество #весь мир #ученые
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