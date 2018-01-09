США утратили связь с секретным спутником правительства

Связь с американским секретным спутником Zuma может быть потеряна. Об этом сообщает USA Today.

В минувший понедельник американская компания SpaceX отправила в космос Falcon 9 с секретным правительственным спутником Zuma. Пуск состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал. Для SpaceX это стал первый запуск в текущем году.

Причины потери связи со спутником-шпионом не называются. В свою очередь представитель SpaceX заявил, что в компании не комментируют выполнение миссий такого рода. При этом он отметил, что показатели указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально. Компания не подтвердила, что запуск прошел успешно, как это происходит обычно.