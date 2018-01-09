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Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

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6:39   9 Января 2018
Весь мир
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Министры обороны США и Японии осудили «безответственное поведение» КНДР

Министры обороны США и Японии осудили «безответственное поведение» КНДР

Министры обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра обсудили ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщает официальный представитель Пентагона Дана Уайт по итогам телефонных перговоров.

Как отмечается, Мэттис и Онодэра осудили «безответственное и незаконное» поведение северокорейской стороны. Они обсудили важность усиления давления на Пхеньян для изменения его курса, воздержания от провокационных действий и принятия решения по отказу от ядерной и ракетной программ.

Глава Пентагона также охарактеризовал угрозу со стороны КНДР как глобальную проблему. Собеседники подчеркнули важность международной поддержки и сотрудничества с партнерами из различных стран для проведения кампании по давлению на Пхеньян.

Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #кндр #япония
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