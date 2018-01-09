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Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

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6:20   9 Января 2018
Весь мир
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Пушков сообщил о «важном сдвиге» в сирийском конфликте

Пушков сообщил о «важном сдвиге» в сирийском конфликте

Саудовская Аравия прекратила помогать сирийским боевикам. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что Эр-Рияд предупредил сирийских боевиков о прекращении военной поддержки. По его словам, саудиты пришли к выводу, что война против Дамаска - «гиблое дело». Пушков также подчеркнул, что решение Саудовской Аравии является важным сдвигом в разрешении конфликта в Сирии.

Вооруженный конфликт на территории САР длится с марта 2011 года. Россия приступила к военной операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в сентябре 2015 года по официальному запросу Дамаска. В середине декабря 2017 года российский президент Владимир Путин распорядился вывести группировку российских войск из Сирии.

Автор: Олег Королев
#сирия #пушков #саудовская аравия
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