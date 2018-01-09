«Комитет защиты журналистов» считает Трампа главым гонителем свободы СМИ

Международный «Комитет защиты журналистов» объявил о проведении премии нарушителей свободы прессы. Инициатива является ответом на решение президента США Дональда Трампа наградить «самые лживые СМИ».

В сообщении CPJ говорится, что Трамп последовательно выступал против СМИ и отказывался публично поднимать вопросы свободы прессы с такими «репрессивными лидерами», как глава КНР Си Цзиньпинь, лидером Египта Ас Сиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Комитет считает, что китайские, сирийские и российские власти якобы подхватили эпитет Трампа о «фейковых новостях».

Подчеркивается, что при Трампе американский Минюст не смог остаться приверженным принципам защиты источников журналистов. Также отмечается, что Госдеп предложил сократить финансирование международных организаций, занимающихся поддержкой свободы слова.