Сахару второй год подряд накрыл снег
В пустыне Сахара выпал снег. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Снегопад начался утром в воскресенье. Осадки выпали на севере пустыни, около алжирского города Айн-Сефра.
Отмечается, что всего выпало более 40 сантиметров осадков. При этом ближе к вечеру покров начал таять. В январе 2017 года в Сахаре впервые с 1979 года также прошел сильный снегопад.
Айн-Сефра известен как «Ворота пустыни». Летом температура воздуха в регионе достигает 37 градусов, зимой может колебаться на близком к нулю уровне.
A rare snow dusting in the Sahara Desert was spotted over the weekend -- an unusual sight for an area known for its relentless heat. pic.twitter.com/uFiUiFnhxC— CBS News (@CBSNews) January 8, 2018