Сахару второй год подряд накрыл снег

В пустыне Сахара выпал снег. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Снегопад начался утром в воскресенье. Осадки выпали на севере пустыни, около алжирского города Айн-Сефра.

Отмечается, что всего выпало более 40 сантиметров осадков. При этом ближе к вечеру покров начал таять. В январе 2017 года в Сахаре впервые с 1979 года также прошел сильный снегопад.

Айн-Сефра известен как «Ворота пустыни». Летом температура воздуха в регионе достигает 37 градусов, зимой может колебаться на близком к нулю уровне.