Глава Росздравнадзора рассказал о борьбе с продажей контрафактных лекарств

Российский рынок фармацевтической продукции планируется полностью избавить от контрафакта к 2021 году. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

В интервью газете «Известия» Мурашко заявил, что в России будет работать система маркировки медикаментов. По его словам, благодаря данной мере контрафакт и фальсификат не будет попадать в лицензированную сеть аптек.

По его словам, в минувшем году количество недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарств в обороте снизилось более чем два раза по сравнению с 2015 и 2016 годами. Глава ведомства сообщил, что в 2017 году использование маркировки на этапе эксперимента позволило выявить нарушения на сумму более чем 100 миллионов рублей.