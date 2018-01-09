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Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

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5:22   9 Января 2018
Россия
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Глава Росздравнадзора рассказал о борьбе с продажей контрафактных лекарств

Глава Росздравнадзора рассказал о борьбе с продажей контрафактных лекарств

Российский рынок фармацевтической продукции планируется полностью избавить от контрафакта к 2021 году. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

В интервью газете «Известия» Мурашко заявил, что в России будет работать система маркировки медикаментов. По его словам, благодаря данной мере контрафакт и фальсификат не будет попадать в лицензированную сеть аптек.

По его словам, в минувшем году количество недоброкачественных, контрафактных и фальсифицированных лекарств в обороте снизилось более чем два раза по сравнению с 2015 и 2016 годами. Глава ведомства сообщил, что в 2017 году использование маркировки на этапе эксперимента позволило выявить нарушения на сумму более чем 100 миллионов рублей.

Автор: Олег Королев
#росздравнадзор #лекарства #контрафакт
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