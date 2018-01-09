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5:00   9 Января 2018
Весь мир
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Представители Северной и Южной Кореи начали переговоры на высшем уровне

Представители Северной и Южной Кореи начали переговоры на высшем уровне

На границе Северной и Южной Кореи начались переговоры делегаций от обеих стран. Об этом сообщает «Ренхап».

Встреча представителей обеих стран в Пханмунджоме началась в 10:00 (04:00 мск). Делегацию Южной Кореи возглавляет министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн. В свою очередь КНДР представляет редседатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Ранее сообщалось, что глава КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все условия для улучшения отношений с Южной Кореей. Также он заявил о намерении направить делегацию на Олимпийские игры в Пхенчхане.

На прошлой неделе в среду представители Сеула и Пхеньяна провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме. Подробности переговоров не уточняются.

Автор: Олег Королев
#переговоры #южная корея #северная корея
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