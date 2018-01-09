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3:59   9 Января 2018
Россия
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Минфин предложил новый способ стимулирования чиновников

Минфин предложил новый способ стимулирования чиновников

Минфин подготовил проект постановления о сокращении предельной численности чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал с проектами нормативных правовых актов.

Предполагается, что высвободившиеся в результате средства предлагается направить на материальное стимулирование чиновников. Министерство также предлагает увеличить объем выделяемых бюджетных средств на материальное стимулирование пропорционально сокращению средств на оплату труда. При этом средства сохранятся на очередной и последующие годы.

Предложения от ведомств по оптимизации системы управления будут направляться в течение месяца в комиссию по административной реформе . После этого они поступят на рассмотрение в министерство финансов.

Автор: Олег Королев
#минфин #чиновники #сокращение
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