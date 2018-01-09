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3:23   9 Января 2018
Весь мир
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СМИ: Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» допросит Трампа

СМИ: Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» допросит Трампа

Спецпрокурор по делу о российском вмешательстве в выборы президента США намерен допросить американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, Мюллер сообщил адвокатам Трампа о намерении вызвать президента на допрос. Ожидается, что он состоится в ближайшие недели.

При этом один из собеседников издания сообщил, что Трамп может быть заинтересован в допросе, поскольку это может помочь снять вопросы о якобы имевших место связях его штаба с Россией. Источники WP отмечают, что адвокаты американского лидера не хотят, чтобы допрос был «лицом к лицу». Сейчас защита выясняет, может ли Трамп предоставить письменные ответы.

Конгресс США и ФБР ведут расследования о «российском вмешательстве». Москва неоднократно называла обвинения голословными, указывая на отсутствие доказательств.

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #российское вмешательство #спецпрокурор мюллер
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