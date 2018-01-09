Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

 В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»
Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру
Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

 В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего
Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

 В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»
Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру
Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

 В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего
2:58   9 Января 2018
Весь мир
54

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Бывший сотрудник Google Джеймс Дамор подал на компанию в суд за дискриминацию белых мужчин. Об этом сообщает Tech Crunch.

Ранее Дамор подтвердил, что его уволили из корпорации после того, как он опубликовал записку с предположением о том, что женщины менее способны к техническим областям из-за «биологических различий». Он был уволен в августе минувшего года.

Как отмечается, Дамор намерен в суде представить интересы сотрудников Google, ставших жертвами дискриминации за «консервативные политические взгляды, мужской пол и принадлежность к белой расе». В иске говорится, что компания устанавливает незаконные квоты, позволяющие набирать женщин и представителей меньшинств. Подчеркивается, что Google открыто стыдит менеджеров подразделений, которые не могут выполнить требования.

Дамор подал иск в суд высшей инстанции Санта-Клары в Калифорнии. Помимо него, в иске участвует еще один сотрудник компании.

Автор: Олег Королев
#сша #google #дискриминация
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2332
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4282
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
25707
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
15467
Новости smi2.ru
Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

 Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

 Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

 В США запустили ракету с секретным правительственным спутником

В США запустили ракету с секретным правительственным спутником