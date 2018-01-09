Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Бывший сотрудник Google Джеймс Дамор подал на компанию в суд за дискриминацию белых мужчин. Об этом сообщает Tech Crunch.

Ранее Дамор подтвердил, что его уволили из корпорации после того, как он опубликовал записку с предположением о том, что женщины менее способны к техническим областям из-за «биологических различий». Он был уволен в августе минувшего года.

Как отмечается, Дамор намерен в суде представить интересы сотрудников Google, ставших жертвами дискриминации за «консервативные политические взгляды, мужской пол и принадлежность к белой расе». В иске говорится, что компания устанавливает незаконные квоты, позволяющие набирать женщин и представителей меньшинств. Подчеркивается, что Google открыто стыдит менеджеров подразделений, которые не могут выполнить требования.

Дамор подал иск в суд высшей инстанции Санта-Клары в Калифорнии. Помимо него, в иске участвует еще один сотрудник компании.