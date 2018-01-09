Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

Испытания второго магистрального самолета МС-21 состоятся в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

Рогозин напомнил, что первый магистральный лайнер МС-21-300 совершил 33 испытательных полета. По его словам, сборка второго лайнера завершается на Иркутском авиационном заводе. Он подчеркнул, что самолет будет выпускаться с российским двигателем модели ПД-14.

Вице-премьер сообщил, что испытания нового МС-21 состоятся в конце февраля - начале марта. Подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство МС-21-300 проводится также на Иркутском авиационном заводе.

МС-21 — новейший российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан».