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 В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего
2:24   9 Января 2018
Весь мир
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В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

Возглавляемая США международная коалиция сообщила о гибели военнослужащего. Об этом сообщает РИА «Новости».

В поступившем агентству сообщении говорится, что военный погиб в понедельник, в результате не связанного с боевыми действиями инцидента. Отмечается, что имя погибшего и обстоятельства его смерти будут опубликованы по желанию властей соответствующей страны. В связи с инцидентом проводится расследование.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Коалиция действует без разрешения официального Дамаска.

Автор: Олег Королев
#сирия #американская коалиция
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