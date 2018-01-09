В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

Возглавляемая США международная коалиция сообщила о гибели военнослужащего. Об этом сообщает РИА «Новости».

В поступившем агентству сообщении говорится, что военный погиб в понедельник, в результате не связанного с боевыми действиями инцидента. Отмечается, что имя погибшего и обстоятельства его смерти будут опубликованы по желанию властей соответствующей страны. В связи с инцидентом проводится расследование.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Коалиция действует без разрешения официального Дамаска.