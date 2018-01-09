Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

 В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»
Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру
Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

 В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего
Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

 В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»
Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру
Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

 В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего
2:01   9 Января 2018
Россия
62

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

Один из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года задержан в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как отмечается, в минувший понедельник коло 18 часов на улице Профсоюзной произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. 

Для оформления аварии на место был вызван наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей предъявил паспорт и и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. При этом документы о законности пребывания в РФ мужчина не предъявил.

После отождествления личности водителя полицейские заподозрили, что гражданин использует подложные документы. Также сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года, которого суд лишил водительских прав. Правонарушителя доставили в полицию, где была установлена его личность.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления». РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции сообщает, что речь идет об Авдувахобе Маджидове.

Автор: Олег Королев
#гибдд #гонки на гелендвагене #мажоры
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2332
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4282
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
25707
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
15467
Новости smi2.ru
Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

 Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

 Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

 В США запустили ракету с секретным правительственным спутником

В США запустили ракету с секретным правительственным спутником