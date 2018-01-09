В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

Один из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года задержан в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Как отмечается, в минувший понедельник коло 18 часов на улице Профсоюзной произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате ДТП транспортные средства получили повреждения.

Для оформления аварии на место был вызван наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей предъявил паспорт и и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. При этом документы о законности пребывания в РФ мужчина не предъявил.

После отождествления личности водителя полицейские заподозрили, что гражданин использует подложные документы. Также сотрудники ГИБДД опознали его как одного из участников «гонок на Gelandewagen» в мае 2016 года, которого суд лишил водительских прав. Правонарушителя доставили в полицию, где была установлена его личность.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, лишенным права управления». РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции сообщает, что речь идет об Авдувахобе Маджидове.