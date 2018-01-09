Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

 В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»
Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру
Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

 В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего
Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

Рогозин сообщил о скором начле испытаний второго лайнера МС-21‍

 В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»

В Москве снова задержали участника гонок на «Гелендвагене»
Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

Националисты в Киеве разблокировали Киево-Печерскую Лавру

 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру
Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

Экс-сотрудник Google подал иск на компанию за дискриминацию белых мужчин

 В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего

В американской коалиции сообщили о гибели военнослужащего
1:41   9 Января 2018
Весь мир
57

Министр образования Великобритании покинула свой пост

Министр образования Великобритании покинула свой пост

Министр образования Великобритании Джастин Грининг подала в отставку. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Грининг также приняла решение покинуть британское правительство. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с произошедшим, однако отнеслась к решению Грининг с уважением.

Джастин Грининг возглавляла министерство образования с июля 2016 года, а до этого четыре года руководила министерством по вопросам международного развития. Политик продолжить работать как депутат от пригорода Лондона Патни.

Новым министром образования назначен Дамиан Хиндс. По данным СМИ, Грининг предлагали возглавить министерство труда, однако политик отказалась из-за несоответствия должности «интересам социальной мобильности».

В конце прошлого года стало известно о том, что в британском правительстве ожидаются перестановки. В понедельник британский министр по делам Северной Ирландии покинул свой пост

 

Автор: Олег Королев
#великобритания #тереза мэй #министерство образования
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы Россия
РКН вернул Ботанический сад МГУ в Instagram, эксперт предлагает поискать альтернативы
Накануне Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обращения Роскомнадзора к руководству социальной сети страница была разблокирована.
12:47   6 Января 2018
2332
РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ Россия

РКН просит Цукерберга объяснить блокировку Instagram-аккаунта Ботанического сада МГУ

18:05   5 Января 2018
4282
Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ Весь мир

Польша назвала условия для подписания нового газового контракта с РФ

13:36   4 Января 2018
25707
«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине Ближнее зарубежье

«Уход ракеты за горизонт»: Крымский депутат оценил испытания нового ОТРК на Украине

15:30   3 Января 2018
15467
Новости smi2.ru
Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

Экс-премьер Украины прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы

 Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

Фрегат Великобритании отправился на перехват российских кораблей

 Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

Симоньян: Через пять лет спецслужбы США заявят о невмешательстве России

 В США запустили ракету с секретным правительственным спутником

В США запустили ракету с секретным правительственным спутником