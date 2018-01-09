Министр образования Великобритании покинула свой пост

Министр образования Великобритании Джастин Грининг подала в отставку. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Грининг также приняла решение покинуть британское правительство. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с произошедшим, однако отнеслась к решению Грининг с уважением.

Джастин Грининг возглавляла министерство образования с июля 2016 года, а до этого четыре года руководила министерством по вопросам международного развития. Политик продолжить работать как депутат от пригорода Лондона Патни.

Новым министром образования назначен Дамиан Хиндс. По данным СМИ, Грининг предлагали возглавить министерство труда, однако политик отказалась из-за несоответствия должности «интересам социальной мобильности».

В конце прошлого года стало известно о том, что в британском правительстве ожидаются перестановки. В понедельник британский министр по делам Северной Ирландии покинул свой пост