Российская армия получит уникальную авиабомбу «Дрель»

На вооружение в российскую армию поступит новейшая авиабомба «Дрель» с самоприцеливанием. Об этом рассказал «Интерфаксу» глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

По словам Лепина, стартовавшие в 2016 году испытания проходят в соответствии с программой Министерства обороны России. Изделие будет принято на вооружение в текущем году.

Гендиректор концерна сообщил, что «Дрель» способна обезвреживать тяжелую технику. Вооруженный данной авиабомбой самолет сможет не входит в зону противовоздушной обороны противника, что позволит избежать дополнительного риска. Также подчеркивается, что при отходе от носителя дальность поражения составляет более 30 километров.

Также Лепин подчеркнул, что «Дрель» является новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов с самоприцеливающимися боевыми элементами. Радары почти не распознают снаряд.