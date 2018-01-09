В Совфеде предлагают сделать должность председателя суда выборной

Должность председателя суда может стать выборной, а срок его полномочий могут ограничить двумя годами. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму во вторник.

В интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников рассказал, что считает сложившуюся в России практику противоречащей принципу независимости, так как в судебную систему встроена неконституционная фигура председателя суда. По словам автора инициативы, от председателя зависят жизненные блага подчиненных, поэтому его функция не соответствует тем потребностям, которые испытывает судебная система.

Калашников отметил, что для устранения прямой вертикали власти в судебной системе он предлагает сделать должность председателя выборной. Согласно предложенной им инициативе, председателя суда следует выбирать из состава соответствующего суда, но не более, чем на два года. Также предполагается, что избранный на должность председателя не будет иметь права два раза подряд занимать эту должность.