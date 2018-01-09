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 В Киеве националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру

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0:45   9 Января 2018
Россия
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В России не рассматривают возможность выхода из ВТО

В России не рассматривают возможность выхода из ВТО

Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО из-за конфликта с ЕС из-за конфликта с ЕС по вопросу эмбарго на импорт свинины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства экономического развития.

В сообщении МЭР говорится, что возникающие проблемы будут решаться в рамках механизмов ВТО. Отмечается, что членство России в организации предоставляет предсказуемую и прозрачную правовую среду на внешних рынках. В условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО не рассматривается.

В ведомстве назвали необоснованным запрос ЕС о предоставлении права на приостановление уступок в отношении РФ в размере 1,39 миллиарда евро из-за якобы неисполнения решения Органа по разрешению споров (ОРС) ВТО. Российская сторона уже выразила свое несогласие с позицией ЕС, и теперь вопрос будет рассмотрен в арбитраже.

В Минэкономразвития пояснили, что в запросе ЕС идет речь о «праве на приостановление уступок». Ведомство отметило, что оснований у этих требований нет, поскольку Россия полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС от 5 декабря.

Автор: Олег Королев
#россия #мэр #вто
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