Пентагон заявил о доступности беспилотников для террористов

Официальный представитель Пентагона рассказал, где террористы могли взять беспилотники для атаки на российскую базу в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В минувшую субботу десять дронов пытались прорваться к авиабазе «Хмеймим», и еще три – к пункту МТО ВМФ РФ в Тартусе. Российские подразделения взяли под контроль шесть устройств, средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников.

Представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй сообщил, что данные устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке. По его словам, это является поводом для беспокойства.

Вопреки заявлениям Пентагона, атаковавшие российские военные объекты беспилотники были собраны вручную. Следовательно, их нельзя было купить на открытом рынке.