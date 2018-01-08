В Швеции завели дело против мужчины, пожаловавшегося на интим-услуги

Житель Швеции остался недоволен предоставленными ему в массажном салоне в городе Мальме услугами сексуального характера и заявил на заведение в полицию.

Стражи порядка были вынуждены в ответ завести дело против него, сообщает 8 января онлайн издание 24malmo.se. В своем заявлении 22 летний юноша, в частности, отметил, что после массажа работницы салона предложили ему оплатить интим-услуги, на что он согласился. Однако предоставленной услугой швед остался недоволен, потребовав назад деньги. Получив отказ, он обратился в полицию.

Однако на «пострадавшего» полиция вынуждена была заявить сама. В Швеции с 1999 года действует закон, запрещающий приобретение сексуальных услуг. Нарушение его может грозить штрафом или несколькими месяцами тюремного заключения.