В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег.

Об этом сообщает алжирское сетевое издание TSA. Отмечается, что снегопад начался утром 7 января в районе города Айн-Сефра на севере пустыни. Всего осадков выпало примерно 40 сантиметров. К концу дня снег в Сахаре начал таять.

В минувшем году неподалеку от Айн-Сефры также был зафиксирован сильный снегопад. Тогда СМИ сообщили о том, что снег выпал в данном районе впервые с февраля 1979 года. Летом температура воздуха в районе города обычно достигает 37 градусов по Цельсию, а зимой может колебаться около ноля.